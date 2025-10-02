कंपनी निर्देशिका
Scalable Capital
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Scalable Capital सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Munich Metro Region में

Scalable Capital में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Munich Metro Region पैकेज प्रति year कुल €104K है। Scalable Capital के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
प्रति वर्ष कुल
€104K
स्तर
-
मूल वेतन
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scalable Capital?

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से €26.6K+ (कभी-कभी €266K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Scalable Capital in Munich Metro Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €112,497 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scalable Capital में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Munich Metro Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €104,966 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Scalable Capital के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन