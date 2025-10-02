कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
SberMegaMarket डेटा साइंटिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

SberMegaMarket में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज प्रति year कुल RUB 2.51M है। SberMegaMarket के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
प्रति वर्ष कुल
RUB 2.51M
स्तर
L2
मूल वेतन
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
बोनस
RUB 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं SberMegaMarket?

RUB 13.36M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपेंसेशन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

SberMegaMarket in Moscow Metro Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 4,915,802 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SberMegaMarket में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 2,505,270 है।

