Sberbank सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 5.9M से L13 के लिए प्रति year RUB 8.08M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 5.92M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 5.9M RUB 5.52M RUB 0 RUB 381K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

