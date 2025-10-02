कंपनी निर्देशिका
Sberbank
  • वेतन
  • सोल्यूशन आर्किटेक्ट

  • सभी सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

  • Moscow Metro Area

Sberbank सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 5.9M से L13 के लिए प्रति year RUB 8.08M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 5.92M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Sberbank?

शामिल पदनाम

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

सामान्य प्रश्न

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots सोल्यूशन आर्किटेक्ट pozīcijai Sberbank in Moscow Metro Area, ir gada kopējā atlīdzība RUB 11,539,667. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sberbank सोल्यूशन आर्किटेक्ट pozīcijai in Moscow Metro Area, ir RUB 6,162,235.

