Sberbank सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Moscow Metro Area L12 के लिए प्रति year RUB 4.16M से L13 के लिए प्रति year RUB 8.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 5.26M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L11 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L12 RUB 4.16M RUB 3.54M RUB 0 RUB 627K L13 RUB 8.2M RUB 6.11M RUB 0 RUB 2.09M L14 RUB -- RUB -- RUB -- RUB --

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( RUB ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

