Sberbank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Saint Petersburg Metro Area में

Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.92M से L13 के लिए प्रति year RUB 5.62M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area पैकेज कुल RUB 3.34M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 ( प्रवेश स्तर ) RUB 1.92M RUB 1.82M RUB 19.1K RUB 74.9K L8 RUB 2.37M RUB 2.09M RUB 87.5K RUB 193K L9 RUB 2.94M RUB 2.68M RUB 86.8K RUB 172K L10 RUB 3.09M RUB 2.73M RUB 90.5K RUB 271K देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

