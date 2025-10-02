Sberbank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Saint Petersburg Metro Area में

Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.92M से L13 के लिए प्रति year RUB 5.62M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area पैकेज कुल RUB 3.34M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
