Sberbank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.85M से L14 के लिए प्रति year RUB 6.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 3.9M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
