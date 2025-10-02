Sberbank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moscow Metro Area में

कंपनी निर्देशिका
Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.85M से L14 के लिए प्रति year RUB 6.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 3.9M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
(प्रवेश स्तर)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
सामान्य प्रश्न

Sberbank in Moscow Metro Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 7,835,148 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 4,170,881 है।

