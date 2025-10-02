Sberbank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.85M से L14 के लिए प्रति year RUB 6.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 3.9M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 ( प्रवेश स्तर ) RUB 1.85M RUB 1.81M RUB 39.5K RUB 8.6K L8 RUB 2.57M RUB 2.4M RUB 94.5K RUB 78.6K L9 RUB 2.9M RUB 2.52M RUB 210K RUB 171K L10 RUB 3.43M RUB 3.02M RUB 114K RUB 303K देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( RUB ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Sberbank ?