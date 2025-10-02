कंपनी निर्देशिका
Sberbank Cybersecurity Analyst वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में मध्यक Cybersecurity Analyst मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज प्रति year कुल RUB 1.83M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
प्रति वर्ष कुल
RUB 1.83M
स्तर
L12
मूल वेतन
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
बोनस
RUB 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sberbank?

RUB 13.36M

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

सामान्य प्रश्न

Sberbank in Moscow Metro AreajobFamilies.Cybersecurity Analyst最高薪酬方案，年度總薪酬為RUB 4,376,879。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
SberbankjobFamilies.Cybersecurity Analyst職位 in Moscow Metro Area年度總薪酬中位數為RUB 1,831,386。

अन्य संसाधन