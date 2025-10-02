Sberbank प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में प्रोजेक्ट मैनेजर मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 2.43M से L13 के लिए प्रति year RUB 9.47M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 4.03M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 2.43M RUB 2.43M RUB 0 RUB 0 L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB 3.66M RUB 3.3M RUB 0 RUB 369K देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

