Sberbank प्रोडक्ट मैनेजर वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 11.19M से L14 के लिए प्रति year RUB 16.17M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 3.85M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 11.19M RUB 8.76M RUB 0 RUB 2.42M L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

