Sberbank Information Technologist (IT) वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में Information Technologist (IT) मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.63M से L9 के लिए प्रति year RUB 2.48M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.11M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Sberbank?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें Information Technologist (IT) ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Sberbank in Moscow Metro Area में jobFamilies.Information Technologist (IT) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 2,853,061 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sberbank में jobFamilies.Information Technologist (IT) भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 2,109,773 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Sberbank के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

