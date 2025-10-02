Sberbank Information Technologist (IT) वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में Information Technologist (IT) मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.63M से L9 के लिए प्रति year RUB 2.48M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.11M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
