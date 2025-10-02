Sberbank Information Technologist (IT) वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में Information Technologist (IT) मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.63M से L9 के लिए प्रति year RUB 2.48M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.11M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 1.63M RUB 1.52M RUB 0 RUB 118K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 2.48M RUB 2.24M RUB 0 RUB 239K L10 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

