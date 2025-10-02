कंपनी निर्देशिका
Sberbank डेटा साइंटिस्ट वेतन Saint Petersburg Metro Area में

Sberbank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.31M से L10 के लिए प्रति year RUB 2.7M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area पैकेज कुल RUB 1.49M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Sberbank?

सामान्य प्रश्न

Sberbank in Saint Petersburg Metro Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 3,138,226 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sberbank में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Saint Petersburg Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 2,012,002 है।

