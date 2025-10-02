Sberbank डेटा साइंटिस्ट वेतन Saint Petersburg Metro Area में

Sberbank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.31M से L10 के लिए प्रति year RUB 2.7M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area पैकेज कुल RUB 1.49M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 1.31M RUB 1.31M RUB 0 RUB 0 L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 2.03M RUB 1.69M RUB 0 RUB 346K L10 RUB 2.7M RUB 2.7M RUB 0 RUB 0 देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

