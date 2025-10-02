Sberbank डेटा साइंटिस्ट वेतन Saint Petersburg Metro Area में

Sberbank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.31M से L10 के लिए प्रति year RUB 2.7M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Saint Petersburg Metro Area पैकेज कुल RUB 1.49M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
