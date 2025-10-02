कंपनी निर्देशिका
Sberbank
Sberbank डेटा साइंटिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.8M से L13 के लिए प्रति year RUB 6.45M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 4.1M है।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Sberbank?

सामान्य प्रश्न

Sberbank in Moscow Metro Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 6,448,565 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sberbank में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 3,528,681 है।

