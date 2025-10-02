Sberbank डेटा साइंटिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.8M से L13 के लिए प्रति year RUB 6.45M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 4.1M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
