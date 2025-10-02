Sberbank डेटा साइंटिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.8M से L13 के लिए प्रति year RUB 6.45M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 4.1M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 1.8M RUB 1.65M RUB 0 RUB 144K L8 RUB 1.68M RUB 1.6M RUB 0 RUB 78.3K L9 RUB 2.55M RUB 2.22M RUB 0 RUB 331K L10 RUB 3.6M RUB 3.12M RUB 0 RUB 479K देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

