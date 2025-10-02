Sberbank डेटा एनालिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में डेटा एनालिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.57M से L11 के लिए प्रति year RUB 4.94M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.83M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
