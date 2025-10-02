Sberbank डेटा एनालिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में डेटा एनालिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.57M से L11 के लिए प्रति year RUB 4.94M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.83M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 1.57M RUB 1.34M RUB 117K RUB 117K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 3.44M RUB 2.94M RUB 0 RUB 495K L10 RUB 2.98M RUB 2.69M RUB 0 RUB 288K देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( RUB ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Sberbank ?