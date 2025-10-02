कंपनी निर्देशिका
Sberbank
Sberbank बिज़नेस एनालिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.98M से L11 के लिए प्रति year RUB 4.19M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.63M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Sberbank?

सामान्य प्रश्न

Sberbank in Moscow Metro Area में बिज़नेस एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 4,757,188 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sberbank में बिज़नेस एनालिस्ट भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 2,700,624 है।

