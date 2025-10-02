Sberbank बिज़नेस एनालिस्ट वेतन Moscow Metro Area में

Sberbank में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in Moscow Metro Area L7 के लिए प्रति year RUB 1.98M से L11 के लिए प्रति year RUB 4.19M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज कुल RUB 2.63M है। Sberbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L7 RUB 1.98M RUB 1.72M RUB 0 RUB 259K L8 RUB 1.82M RUB 1.76M RUB 0 RUB 61.1K L9 RUB 3.25M RUB 2.58M RUB 0 RUB 670K L10 RUB 3.15M RUB 2.65M RUB 0 RUB 501K देखें 4 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

