Saviynt सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Saviynt में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹2.31M है। Saviynt के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.31M
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Saviynt?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Saviynt in India sits at a yearly total compensation of ₹3,839,623. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Saviynt for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in India is ₹2,311,955.

