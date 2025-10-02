कंपनी निर्देशिका
Saviynt
  • Greater Los Angeles Area

Saviynt सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Los Angeles Area में

Saviynt में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज प्रति year कुल $105K है। Saviynt के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
प्रति वर्ष कुल
$105K
स्तर
L1
मूल वेतन
$105K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Saviynt?

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Saviynt in Greater Los Angeles Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $191,237 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Saviynt में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,000 है।

