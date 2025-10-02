कंपनी निर्देशिका
Sauce Labs
Sauce Labs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

Sauce Labs में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल PLN 355K है। Sauce Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 355K
स्तर
Staff
मूल वेतन
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sauce Labs?

PLN 600K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 524,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sauce Labs for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 330,524.

