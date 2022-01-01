कंपनी निर्देशिका
SAP
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

एसएपी वेतन

SAP का वेतन निम्न स्तर पर कॉपीराइटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $23,270 से उच्च स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए $487,550 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है एसएपी. अंतिम अपडेट: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

एआई इंजीनियर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

यूएक्स डिजाइनर

सेल्स
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

एकाउंट एक्जीक्यूटिव

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
डेटा साइंटिस्ट
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
प्रोडक्ट मैनेजर
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
मार्केटिंग
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
T3 $46K
T4 $74.9K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड आर्किटेक्ट

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $78.4K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
Median $82.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $143K
कस्टमर सक्सेस
Median $128K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $120K
ह्यूमन रिसोर्सेस
Median $57.7K
सेल्स इंजीनियर
Median $114K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $74.9K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
Median $82.8K
अकाउंटेंट
$39.1K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$74.5K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$162K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$488K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$40.9K
चीफ ऑफ स्टाफ
$160K
कॉपीराइटर
$23.3K
कस्टमर सर्विस
$76.5K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$53.8K
डेटा एनालिस्ट
$110K
डेटा साइंस मैनेजर
$238K
फैसिलिटीज़ मैनेजर
$80K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$104K
हार्डवेयर इंजीनियर
$136K
लीगल
$271K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$296K
प्रोग्राम मैनेजर
$128K
रिक्रूटर
$199K
रेवेन्यू ऑपरेशन्स
$95.2K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
$81.1K
टोटल रिवार्ड्स
$83.3K
यू एक्स रिसर्चर
$95.3K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$121K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.4%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

SAP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)

20%

वर्ष 1

40%

वर्ष 2

40%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

SAP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (40.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (40.00% वार्षिक)

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

34%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

SAP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.50% त्रैमासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

SAP में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $487,550 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SAP में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $114,363 है।

फीचर्ड जॉब्स

    SAP के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन