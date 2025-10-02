SAP Concur सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Seattle Area में

SAP Concur में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Seattle Area T2 के लिए प्रति year $130K से T4 के लिए प्रति year $243K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Seattle Area पैकेज कुल $185K है। SAP Concur के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें