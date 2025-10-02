कंपनी निर्देशिका
Santander Bank
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Warsaw Metropolitan Area

Santander Bank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

Santander Bank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल PLN 191K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 191K
स्तर
L2
मूल वेतन
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

PLN 600K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un सॉफ्टवेयर इंजीनियर en Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area está en una compensación total anual de PLN 384,397. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Santander Bank para el puesto de सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Warsaw Metropolitan Area es PLN 190,903.

अन्य संसाधन