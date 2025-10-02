कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Santander Bank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Santander Bank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $120K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
L3
मूल वेतन
$120K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای सॉफ्टवेयर इंजीनियर در Santander Bank in United States برابر کل دستمزد سالانه $145,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Santander Bank برای نقش सॉफ्टवेयर इंजीनियर in United States برابر $108,000 است.

