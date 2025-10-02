कंपनी निर्देशिका
Santander Bank
  • Poland

Santander Bank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

Santander Bank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland पैकेज प्रति year कुल PLN 194K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 194K
स्तर
Mid Level
मूल वेतन
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

PLN 600K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Santander Bank in Poland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 384,397 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Santander Bank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 190,903 है।

