Santander Bank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Madrid Metropolitan Area में

Santander Bank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Madrid Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल €41.5K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
प्रति वर्ष कुल
€41.5K
स्तर
hidden
मूल वेतन
€41.5K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Santander Bank in Madrid Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €63,151 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Santander Bank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Madrid Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €41,508 है।

