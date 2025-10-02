कंपनी निर्देशिका
Santander Bank
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Brazil

Santander Bank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Brazil में

Santander Bank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Brazil पैकेज प्रति year कुल R$126K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
प्रति वर्ष कुल
R$126K
स्तर
L2
मूल वेतन
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
बोनस
R$28.1K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

R$880K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से R$165K+ (कभी-कभी R$1.65M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Santander Bank in Brazil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज R$224,799 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Santander Bank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Brazil के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा R$127,167 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Santander Bank के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन