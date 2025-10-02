कंपनी निर्देशिका
Santander Bank
Santander Bank इन्वेस्टमेंट बैंकर वेतन New York City Area में

Santander Bank में मध्यक इन्वेस्टमेंट बैंकर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $245K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$245K
स्तर
Vice President
मूल वेतन
$185K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$60K
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

$160K

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un इन्वेस्टमेंट बैंकर en Santander Bank in New York City Area tiene una compensación total anual de $330,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Santander Bank para el puesto de इन्वेस्टमेंट बैंकर in New York City Area es $245,000.

