Santander Bank डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Boston Area में

Santander Bank में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Boston Area पैकेज प्रति year कुल $124K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
प्रति वर्ष कुल
$124K
स्तर
Associate
मूल वेतन
$107K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$17K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Santander Bank in Greater Boston Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $155,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Santander Bank में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Boston Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $137,000 है।

अन्य संसाधन