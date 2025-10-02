कंपनी निर्देशिका
Santander Bank
  • वेतन
  • डेटा साइंटिस्ट

  • सभी डेटा साइंटिस्ट वेतन

  • Brazil

Santander Bank डेटा साइंटिस्ट वेतन Brazil में

Santander Bank में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Brazil पैकेज प्रति year कुल R$203K है। Santander Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
प्रति वर्ष कुल
R$203K
स्तर
Mid
मूल वेतन
R$122K
Stock (/yr)
R$0
बोनस
R$81.3K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Santander Bank?

R$880K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

O pacote salarial com maior remuneração relatado para डेटा साइंटिस्ट na Santander Bank in Brazil é uma remuneração total anual de R$241,059. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Santander Bank para a função de डेटा साइंटिस्ट in Brazil é R$222,722.

अन्य संसाधन