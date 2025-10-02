कंपनी निर्देशिका
Sanofi
Sanofi डेटा साइंटिस्ट वेतन United States में

Sanofi में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $115K है। Sanofi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
प्रति वर्ष कुल
$115K
स्तर
L2
मूल वेतन
$115K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sanofi?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a डेटा साइंटिस्ट at Sanofi in United States sits at a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the डेटा साइंटिस्ट role in United States is $194,000.

