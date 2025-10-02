कंपनी निर्देशिका
Sandvine
Sandvine सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Sandvine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru Software Engineer I के लिए प्रति year ₹1.29M से Senior Software Engineer I के लिए प्रति year ₹2.03M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹1.65M है। Sandvine के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Sandvine?

शामिल पदनाम

नेटवर्किंग इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Sandvine in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,753,376 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sandvine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,569,893 है।

संबंधित कंपनियां

अन्य संसाधन