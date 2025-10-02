Sandvine सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Sandvine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru Software Engineer I के लिए प्रति year ₹1.29M से Senior Software Engineer I के लिए प्रति year ₹2.03M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹1.65M है। Sandvine के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
