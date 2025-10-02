S&P Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L8 के लिए प्रति year $125K से L13 के लिए प्रति year $284K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $138K है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( USD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 16.50 % अर्धवार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 16.50 % अर्धवार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 16.50 % अर्धवार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है S&P Global ?