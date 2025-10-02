S&P Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L8 के लिए प्रति year $125K से L13 के लिए प्रति year $284K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $138K है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)