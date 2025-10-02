कंपनी निर्देशिका
S&P Global
  वेतन
  सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  New York City Area

S&P Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area L8 के लिए प्रति year $125K से L13 के लिए प्रति year $284K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $132K है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L8
Software Developer I(प्रवेश स्तर)
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
Software Developer II
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
Software Developer II
$106K
$106K
$0
$0
L11
Lead Software Developer
$180K
$163K
$0
$17K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

S&P Global in New York City Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $283,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $130,000 है।

अन्य संसाधन