S&P Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area L9 के लिए प्रति year £59.5K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater London Area पैकेज कुल £63K है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)