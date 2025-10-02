S&P Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Delhi Area में

S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Delhi Area L8 के लिए प्रति year ₹1.28M से L9 के लिए प्रति year ₹2.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज कुल ₹2.03M है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)