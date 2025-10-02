S&P Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

S&P Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada L8 के लिए प्रति year CA$78.3K से L10 के लिए प्रति year CA$111K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$96.4K है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)