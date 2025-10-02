कंपनी निर्देशिका
S&P Global
S&P Global डेटा साइंटिस्ट वेतन New York City Area में

S&P Global में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in New York City Area L9 के लिए प्रति year $142K है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $165K है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L8
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
Data Scientist II
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)



सामान्य प्रश्न

S&P Global in New York City Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $208,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
S&P Global में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $165,000 है।

