S&P Global डेटा साइंटिस्ट वेतन Mumbai Metropolitan Region में

S&P Global में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल ₹2.95M है। S&P Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.95M
स्तर
L9
मूल वेतन
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹447K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं S&P Global?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)



सामान्य प्रश्न

S&P Global in Mumbai Metropolitan Region में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,565,631 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
S&P Global में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Mumbai Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,952,670 है।

अन्य संसाधन