S&P Global वेतन

S&P Global का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $4,029 से उच्च स्तर पर कॉरपोरेट डेवलपमेंट के लिए $335,168 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है S&P Global. अंतिम अपडेट: 10/25/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $89.4K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $290K

डेटा एनालिस्ट
Median $12K
डेटा साइंटिस्ट
Median $160K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $170K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $205K

Data Architect

अकाउंटेंट
$111K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$124K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$335K
कस्टमर सक्सेस
$89.6K
डेटा साइंस मैनेजर
$53.8K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$90.8K
मार्केटिंग
$89.6K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$4K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$104K
प्रोग्राम मैनेजर
$52.8K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$55K
सेल्स
$270K
सेल्स इंजीनियर
$109K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$155K
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

S&P Global में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

सामान्य प्रश्न

S&P Global में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कॉरपोरेट डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $335,168 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
S&P Global में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $89,550 है।

