Sandia National Labs टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन Albuquerque-Santa Fe Area में

Sandia National Labs में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area Distinguished Member of Technical Staff के लिए प्रति year $205K है। मध्यक yearली मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area पैकेज कुल $200K है। Sandia National Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
