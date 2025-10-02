कंपनी निर्देशिका
Sandia National Labs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Sandia National Labs में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area Senior Member of Technical Staff के लिए प्रति year $203K है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $212K है। Sandia National Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Member of Technical Staff
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Sandia National Labs?

शामिल पदनाम

सिस्टम्स इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Sandia National Labs in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $219,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in San Francisco Bay Area is $160,000.

