Sandia National Labs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Albuquerque-Santa Fe Area में

Sandia National Labs में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area Member of Technical Staff के लिए प्रति year $121K से Principal Member of Technical Staff के लिए प्रति year $169K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area पैकेज कुल $125K है। Sandia National Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
