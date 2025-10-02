Sandia National Labs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Albuquerque-Santa Fe Area में

कंपनी निर्देशिका
Sandia National Labs
Sandia National Labs में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area Member of Technical Staff के लिए प्रति year $121K से Principal Member of Technical Staff के लिए प्रति year $169K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area पैकेज कुल $125K है। Sandia National Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Member of Technical Staff
(प्रवेश स्तर)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Sandia National Labs?

शामिल पदनाम

सिस्टम्स इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $170,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sandia National Labs में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Albuquerque-Santa Fe Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

अन्य संसाधन