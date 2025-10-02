कंपनी निर्देशिका
Sandia National Labs
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • Cybersecurity Analyst

  • सभी Cybersecurity Analyst वेतन

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst वेतन Albuquerque-Santa Fe Area में

Sandia National Labs में मध्यक Cybersecurity Analyst मुआवजा in Albuquerque-Santa Fe Area पैकेज प्रति year कुल $165K है। Sandia National Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
प्रति वर्ष कुल
$165K
स्तर
-
मूल वेतन
$160K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$5K
कंपनी में वर्ष
15 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sandia National Labs?

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें Cybersecurity Analyst ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area में jobFamilies.Cybersecurity Analyst के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $215,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sandia National Labs में jobFamilies.Cybersecurity Analyst भूमिका in Albuquerque-Santa Fe Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $160,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Sandia National Labs के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन