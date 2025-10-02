कंपनी निर्देशिका
Salsify
  • Portugal

Salsify सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Portugal में

Salsify में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Portugal Software Engineer 2 के लिए प्रति year €54.9K है। मध्यक yearली मुआवजा in Portugal पैकेज कुल €52.6K है। Salsify के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
देखें 4 अधिक स्तर
€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Salsify में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Salsify in Portugal में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €99,392 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Salsify में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Portugal के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €52,562 है।

