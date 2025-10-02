कंपनी निर्देशिका
Salesfloor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Montreal में

Salesfloor में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Montreal पैकेज प्रति year कुल CA$122K है। Salesfloor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$122K
स्तर
-
मूल वेतन
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Salesfloor?

CA$225K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Salesfloor in Greater Montreal में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$134,485 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Salesfloor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Montreal के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$121,892 है।

