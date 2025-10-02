कंपनी निर्देशिका
Sales Marker सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Tokyo Area में

Sales Marker में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Tokyo Area पैकेज प्रति year कुल ¥7.85M है। Sales Marker के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
प्रति वर्ष कुल
¥7.85M
स्तर
Senior
मूल वेतन
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
बोनस
¥0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sales Marker?

¥23.61M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Sales Marker in Greater Tokyo Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ¥8,043,219 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sales Marker में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Tokyo Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ¥7,853,950 है।

