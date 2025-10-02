कंपनी निर्देशिका
SailPoint
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

SailPoint सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Greater Austin Area में

SailPoint में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Greater Austin Area पैकेज प्रति year कुल $250K है। SailPoint के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
प्रति वर्ष कुल
$250K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$250K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11+ वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं SailPoint?

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

SailPoint में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

SailPoint in Greater Austin Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $420,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SailPoint में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Greater Austin Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $229,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    SailPoint के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Expedition Tech
  • Simon Data
  • Tempus
  • FreedomPay
  • Apiture
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन