Safe Security वेतन

Safe Security का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $59,467 से लेकर उच्च-अंत में में एक बिक्री इंजीनियर के लिए $172,354 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Safe Security. अंतिम अपडेट: 8/15/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $59.5K
डेटा वैज्ञानिक
$164K
उत्पाद प्रबंधक
$71.9K

बिक्री इंजीनियर
$172K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Највише плаћена улога пријављена у Safe Security је बिक्री इंजीनियर at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $172,354. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Safe Security је $118,021.

अन्य संसाधन