कंपनी निर्देशिका
Roper Technologies
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Roper Technologies वेतन

Roper Technologies का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $2,902 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $149,250 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Roper Technologies. अंतिम अपडेट: 9/18/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

बिज़नेस एनालिस्ट
$63.3K
कस्टमर सर्विस
$2.9K
डेटा साइंटिस्ट
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$80.4K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$122K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$149K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Roper Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $149,250 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Roper Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $101,400 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Roper Technologies के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन