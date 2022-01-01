कंपनी निर्देशिका
Root Insurance
Root Insurance वेतन

Root Insurance का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $76,500 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए $270,970 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Root Insurance. अंतिम अपडेट: 9/18/2025

$160K

डेटा साइंटिस्ट
Median $120K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $145K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $161K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $230K
डेटा एनालिस्ट
$76.5K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$95.2K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$271K
मार्केटिंग
$159K
मैकेनिकल इंजीनियर
$86.7K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$133K
रिक्रूटर
$86.7K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Root Insurance में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Root Insurance में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका ह्यूमन रिसोर्सेज at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $270,970 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Root Insurance में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $133,280 है।

