  • वेतन
  • प्रोडक्ट डिज़ाइनर

  • यूएक्स डिजाइनर

Rocket Companies यूएक्स डिजाइनर वेतन

Rocket Companies में मध्यक यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $107K है। Rocket Companies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
प्रति वर्ष कुल
$107K
स्तर
Mid
मूल वेतन
$97.5K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$9K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Rocket Companies?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Rocket Companies in United States में यूएक्स डिजाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $170,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rocket Companies में यूएक्स डिजाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $106,500 है।

