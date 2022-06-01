कंपनी निर्देशिका
Rocket Companies
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Rocket Companies वेतन

Rocket Companies का वेतन कम-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $75,876 से लेकर उच्च-अंत में में एक डेटा विज्ञान प्रबंधक के लिए $215,735 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Rocket Companies. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $131K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $183K
व्यवसाय विकास
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
डेटा विश्लेषक
$99K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$216K
डेटा वैज्ञानिक
$109K
वित्तीय विश्लेषक
$119K
मानव संसाधन
$94.5K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$171K
विपणन
$99.5K
उत्पाद डिजाइनर
$171K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$183K
भर्ती अधिकारी
$75.9K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$137K
समाधान वास्तुकार
$186K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Rocket Companies to डेटा विज्ञान प्रबंधक at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $215,735. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Rocket Companies wynosi $136,680.

विशेष नौकरियां

    Rocket Companies के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन